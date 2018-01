Milano, filobus si ferma e i passeggeri scendono per farlo ripartire

Un filobus si ferma improvvisamente in mezzo alla strada, i passeggeri scendono e si mettono a spingerlo per farlo ripartire. È successo verso le 8 di mattina di lunedì 8 gennaio a Milano, quando un mezzo della linea 91 è rimasto bloccato in Viale Tibaldi e i pendolari a bordo l'hanno spinto fino a quando non si è riavviato. A segnalarlo un tweet di un giornalista di Repubblica, a cui Atm ha risposto fornendo la spiegazione del malfunzionamento del mezzo: "La vettura si è fermata sotto a un separatore (un tratto molto circoscritto di cavo non alimentato da corrente). I nuovi filobus in circolazione (ne acquisteremo altri 80 per rinnovare la flotta), avendo anche la batteria, sono in grado di non subire questo inconveniente". I passeggeri hanno spinto il filobus fino a riagganciarlo alla corrente, quanto bastava per far riprendere la corsa.