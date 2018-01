Maltempo al Nord Ovest e temperature in rialzo in tutta Italia

La Protezione Civile ha emanato per oggi un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione sul Piemonte occidentale, sui bacini marittimi di Ponente in Liguria e sulle zone centrali del Veneto. Valutata invece allerta gialla sulla Valle D’Aosta, su gran parte del Piemonte, sul resto della Liguria e sui bacini centrali e occidentali dell’Emilia Romagna. Intanto le temperature sono aumentate considerevolmente in tutta Italia nonostante i cieli restino molto nuvolosi. La giornata di oggi sarà quella più calda, a Palermo e in gran parte del sud Italia si supereranno i 20 gradi. Il maltempo dovrebbe durare fino a martedì mattina. Sull'arco alpino si temono anche valanghe spontanee. Non si escludono disagi temporanei alla viabilità “Ciclone bomba”, gelo sul Nord America: oggi previsto miglioramento

In tilt i collegamenti con le isole minori della Sicilia

A causa del persistere delle avverse condizioni metereologiche e del mare molto mosso su tutta la nostra penisola, le corse per le isole Eolie da Napoli e Milazzo e quelle per le Egadi in partenza da Trapani, sono state sospese