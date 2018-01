Musei, 2017 da record: 50 milioni di visitatori. In testa il Colosseo

Oltre 50 milioni di visitatori e quota incassi vicina ai 200 milioni di euro. Sono i numeri definitivi del 2017 fatti registrare da musei e monumenti italiani. Cifre da “nuovo record” per il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “C’è un incremento sul 2016 di cinque milioni di visitatori e di venti milioni di euro”, aggiunge il ministro. I dati sono stati raccolti dall’ufficio statistica del Mibact sui risultati dei musei statali 2017.

I gioielli più visitati

Il Colosseo è il monumento italiano più affollato. Sono stati oltre sette milioni i visitatori nel 2017 del simbolo di Roma. Seguono Pompei (3,4 milioni), Uffizi (2,2 milioni), Accademia di Firenze (1,6 milioni) e Castel Sant'Angelo (1,1 milioni). I tassi di crescita più sostenuti sono stati registrati da Palazzo Pitti (+23%) e da quattro siti campani: la Reggia di Caserta (+23%), Ercolano (+17%), il Museo archeologico di Napoli (+16%) e Paestum (+15%). A seguire i Musei reali di Torino (+15%) e il Castello di Miramare di Trieste (+14%). Significativa la crescita in classifica della Pinacoteca di Brera (+7 posizioni), di Palazzo Pitti (+5 posizioni) dei Musei reali di Torino (+4 posizioni) e l'ingresso in classifica, per la prima volta, di Villa Adriana e del Museo di Capodimonte.

La classifica per Regioni

Sul podio delle regioni con il maggior numero di visitatori il Lazio (23.047.225), la Campania (8.782.715), la Toscana (7.042.018); i tassi di crescita dei visitatori più elevati sono stati registrati in Liguria (+26%), Puglia (+19,5%) e Friuli Venezia Giulia (+15,4%). "La Campania - fa notare Franceschini - è ormai stabile al secondo posto della classifica delle regioni più virtuose: la rinascita di Pompei è stata sicuramente da traino, ma sono state molto positive anche le altre esperienze delle gestioni autonome dalla Reggia di Caserta, al Museo archeologico Nazionale di Napoli, a Capodimonte, a Paestum”.