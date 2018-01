Venezia, ragazza disabile in difficoltà: gondoliere le offre passaggio

Una giovane ragazza disabile si è trovata in gravi difficoltà nel camminare mentre si trovava in gita a Venezia e un gondoliere le ha offerto un passaggio gratuito, insieme a tutta la sua famiglia, per aiutarla ad arrivare in stazione. L’episodio, riportato da diversi giornali locali, risale a mercoledì. Una 15enne veneta, che soffre di una disabilità alla gamba che non le permette di camminare bene, si trovava in gita nel capoluogo lagunare insieme alla famiglia. Dopo una giornata trascorsa senza problemi, percorrendo la strada del ritorno verso la stazione ferroviaria, la giovane è crollata in lacrime per il dolore. Il padre e il nonno volevano portarla in braccio ma alla scena, su rio Marin, ha assistito un gondoliere che ha capito la situazione e si è offerto di mettere a disposizione la sua imbarcazione per regalare un passaggio all’intera famiglia verso la stazione.

Il gesto del gondoliere

Il gondoliere ha spiegato alla famiglia di essere anche lui “un papà” rassicurandoli che il viaggio sarebbe stato gratis. “Siamo rimasti tutti commossi dalla generosità di quel gondoliere”, ha raccontato la nonna della giovane a La Nuova di Venezia e Mestre. Nelle ore seguenti, la madre della ragazza ha voluto ringraziare il gondoliere con un appello sui social, cercando di rintracciarlo per mettersi in contatto con lui. In poco tempo è riuscita ad avere nome e cognome dell'uomo. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto elogiarlo pubblicamente per la “bella dimostrazione di sensibilità” annunciando che lo riceverà a Palazzo Balbi per consegnarli il Gonfalone ufficiale della Regione".