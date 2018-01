Incidente tra carro funebre e auto sulla A4: morti marito e moglie

Scontro ad alta velocità fra un carro funebre e un’auto, nella sera del 3 gennaio, tra Milano e Novara sulla A4. Nell’incidente è rimasta uccisa una coppia di Biella. Le vittime sono una donna di 55 anni, morta sul colpo, e suo marito, di 56 anni, che era stato portato all’ospedale di Novara in arresto cardiaco ed era apparso da subito in condizioni critiche.

Lo scontro prima di mezzanotte

L'incidente è avvenuto prima di mezzanotte in A4, all'altezza di Romentino, in direzione di Torino. Sembra che il carro funebre abbia urtato l'automobile su cui viaggiavano i coniugi biellesi. I due mezzi si sarebbero scontrati ad alta velocità ma le cause dell'impatto sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Fra i feriti un'altra donna di 55 anni che è stata ricoverata a Novara e l’autista del carro funebre, di 31 anni, che è stato portato al pronto soccorso in stato di choc.

