Influenza, in una settimana raddoppiati i casi in Italia

Boom di casi di influenza nell'ultima settimana con un raddoppio del numero degli italiani che si sono ammalati. Secondo il bollettino dell'Iss pubblicato il 3 gennaio, che si riferisce al periodo 25-31 dicembre, i casi sono stati circa 673mila per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 2.168.000.

Raddoppiati i casi in una settimana

Nella settimana precedente a quella festiva, gli italiani colpiti dal virus erano stati 387mila. Questa intensità registrata successivamente ha riguardato tutte le regioni, tranne il Nord Est: molti casi fra i bambini. Il livello di incidenza in Italia è pari a 11,11 casi per mille assistiti, e ha già superato quello massimo raggiunto nella scorsa stagione. L'intensità dell'epidemia è ancora considerata media, ma ci si sta avvicinando molto al valore di 13,50 che definisce un'intensità 'alta'. "In tutte le Regioni italiane - si legge nel bollettino - il livello di incidenza è pari o superiore a dieci casi per mille assistiti tranne in Friuli V.G., Veneto, P.A. di Bolzano e Val d'Aosta in cui si mantiene a circa quattro casi per mille assistiti".

Colpiti i più piccoli

Le regioni più colpite, dove è stata superata la soglia dei 13,50 casi ogni mille assistiti, sono Lombardia, Liguria, P.A. Trento, Marche, Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda l'età dei pazienti, i più piccoli risultano i più colpiti. "Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 29,17 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 18,96, nella fascia 15-64 anni a 10,07 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,27 casi per mille assistiti".