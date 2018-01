Capodanno, a Roma raccolte oltre 60 tonnellate di rifiuti

Oltre 60 tonnellate: questa la cifra record di rifiuti raccolti nelle piazze e nelle strade di Roma in cui si sono svolti gli eventi per celebrare l'arrivo del 2018. Per la notte di San Silvestro, l'Ama, la municipalizzata per l'ambiente, ha 'schierato' una speciale task-force composta da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi, tra cui bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti e spazzatrici.

Gli interventi

Nella notte del primo gennaio, gli operatori sono entrati in azione già a partire dalle 3 per ripulire l'area del Circo Massimo, cornice dell'evento "2018 - Roma illumina l'infinito", e tutte le strade circostanti. Ulteriori interventi di rifinitura saranno svolti nell'area occupata dal palco del concerto una volta che saranno completamente rimossi gli allestimenti della struttura. Sono inoltre state presidiate dal personale Ama tutte le altre vie e piazze tradizionalmente invase da turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de' Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de' Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone e via Veneto.

Gli atti vandalici

Oltre alle normali operazioni di pulizia, alcune squadre dedicate hanno effettuato interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici. Purtroppo non sono mancanti incidenti ed episodi spiacevoli: dopo i 16 cassonetti andati in fiamme tra Natale e Santo Stefano, anche nella notte di San Silvestro sono stati presi di mira alcuni cassonetti e campane Ama, in particolare in aree dell'XI municipio. Sono in corso sopralluoghi e accertamenti. L'azienda presenterà denunce contro ignoti presso le autorità competenti.