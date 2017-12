Primo ferito dai botti a Napoli: 14enne colpito da petardo

A poche ore dalla notte di San Silvestro, c'è già un primo ferito dall'esplosione di un botto. Si tratta di un 14 enne investito dallo scoppio di un petardo, lanciato da ignoti, mentre usciva dalla stazione di Agnano della Cumana.

Guaribile in 15 giorni

Subito dopo l'episodio che l'ha visto sfortunato protagonista, il giovane è stato accompagnato dalla madre all' ospedale San Paolo. Qui, il 14enne ha raccontato ai sanitari di essere stato colpito dall'esplosione del petardo intorno alle 23 del 30 dicembre, mentre era in compagnia di un amico. Dopo la visita al giovane, i dottori hanno riscontrato una ferita alla mano destra, alla coscia destra e una sospetta lesione della congiuntiva bulbare, circostanza per la quale è stato trasportato dall'ospedale San Paolo al pronto soccorso oculistico dell'ospedale Vecchio Pellegrini per una visita ambulatoriale. I sanitari hanno giudicato le ferite del ragazzo guaribili in 15 giorni.

Un arrestato per 8 quintali di botti

Intanto a Ercolano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 33enne incensurato del luogo con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo. Nel corso di un controllo, i militari hanno scoperto circa 200 chili di "rendini" e ordigni esplosivi artigianali noti come "cipolle" e circa 600 chili di batterie all'interno del magazzino dell'uomo. Un'altra operazione ha portato i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna a denunciare un 27enne di Somma Vesuviana e un 27enne di Sarno, entrambi incensurati, perché trovati in possesso di centinaia di artifici pirotecnici di vario genere.