Valle d'Aosta, pericolo valanghe: chiusa la Val Ferret

In Valle d'Aosta nevica dalla serata di venerdì 29 dicembre, e il sindaco di Courmayeur ha disposto la chiusura temporanea della Val Ferret. “Pericolo valanghe in aumento”, si legge nel bollettino dell'ufficio neve e valanghe della Regione.

Val Ferret impraticabile

La decisione di chiudere la vallata alpina valdostana a nord della conca di Courmayeur, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, è stata presa dal primo cittadino di concerto con la commissione valanghe, che rileva un pericolo pari a 4 (cioè “forte”, su una scala di 5, ndr) nelle zone del Monte Bianco e di La Thuile e “in possibile rialzo anche lungo tutta la dorsale di confine con Francia e Svizzera, fino al Monte Rosa e alla Val di Rhemes”. Le nevicate hanno colpito in particolare il settore alpino nord-occidentale, e oltre i duemila metri sono attesi “almeno 50 cm” di neve fresca.

Tregua a San Silvestro, poi allerta maltempo

Il rischio valanghe è stato rilevato nei giorni scorsi anche in Veneto e Lombardia. Le precipitazioni sulla Valle d'Aosta invece, anche secondo le nostre previsioni, dovrebbero esaurirsi in serata, e domani tornerà il sereno su tutta la Regione. Una tregua, quella di San Silvestro, che interesserà gran parte d'Italia (fatta esclusione per il versante tirrenico), con temperature in lieve rialzo. Poi, con il ritorno delle piogge, sarà di nuovo allerta maltempo su tutta la Penisola.

Disagi oltre confine: Traforo chiuso ai mezzi pesanti

Come riporta l'Ansa, la nevicata che ha colpito la parte nordoccidentale della Regione valdostana sta creando disagi in particolare oltre confine: il traforo del Gran San Bernardo è chiuso ai mezzi pesanti nel tratto svizzero fino a Martigny, mentre in Francia è stata interrotta la linea ferroviaria Mont-Blanc Express tra Chamonix e Vallorcine.