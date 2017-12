40mila euro nascosti in stecche di cioccolato. Un fermo a Malpensa

Un uomo di 38 anni, originario del Pakistan, è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza di Malpensa, i quali hanno scoperto nel suo bagaglio quasi 40 mila euro nascosti in stecche di cioccolato.

Controlli intensificati

Il cittadino pakistano, residente in Spagna, era appena atterrato dall'aeroporto della provincia di Varese con un volo proveniente da Barcellona. All'uscita dello scalo è stato bloccato dalle Fiamme Gialle, che durante le festività natalizie hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno illegale del traffico transfrontaliero di valuta.

L'ispezione del bagaglio

All'uomo sono state poste le domande di rito per venire a conoscenza dell'eventuale trasporto di denaro, titoli o valori mobiliari eccedenti il limite consentito di 10mila euro. Il 38enne ha risposto sempre in maniera negativa, sostenendo di non avere con sé nulla. Ma i finanzieri non si sono fidati e hanno deciso di ispezionare a fondo il suo bagaglio a mano.

Le indagini

Durante le attività di controllo sono stati rinvenuti quasi 40mila euro, nascosti dentro diverse confezioni di cioccolata che a prima vista apparivano integri. Ma al loro interno erano state occultate le banconote. La Guardia di Finanza sta svolgendo ulteriori accertamenti sul caso per capire la provenienza e la destinazione del denaro.