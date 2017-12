Elisabetta Gregoraci e Briatore si separano, restano soci in affari

Matrimonio al capolinea, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si separano. Lo anticipa il settimanale "Chi", secondo cui la coppia, sposata dal 2008, ha firmato la separazione consensuale il 23 dicembre. Subito dopo l'atto formale presso gli avvocati, i due, che hanno un figlio, Nathan Falco nato nel 2010, si sono allontanati insieme a bordo della stessa auto.

Separazione consensuale

Lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, che continuerà a pagarne l'affitto. La showgirl potrà contare anche su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali aperti da Briatore. Secondo il settimanale "Chi", alla Gregoraci rimarrà anche un attico a Roma.

Vacanze

Elisabetta Gregoraci passerà le festività a Miami con un'amica, mentre Briatore trascorrerà Capodanno col figlio Nathan in un resort di lusso che possiede in Kenya (Il Lion in the Sun). Finisce così la storia d'amore tra l'imprenditore e la showgirl calabrese durata undici anni e culminata con un matrimonio fastoso nel 2008.