Furto a Natale, due arresti a Ragusa: avevano colpito un supermercato

La notte di Natale avevano lasciato il “lavoro” a metà. All'alba di Santo Stefano, quando sono tornati per portarlo a termine, hanno trovato la Polizia ad aspettarli: così sono stati arrestati due agrigentini, che hanno cercato di compiere un furto in un supermercato di Ragusa.

Il furto

Le due persone finite in manette sono padre e figlio, rispettivamente di 61 e 27 anni. Sono stati bloccati in flagranza dai poliziotti a Ragusa dopo il furto di 30mila euro dalla cassa continua di un supermercato della cittadina siciliana. I due avevano compiuto un primo tentativo di rubare i soldi la notte di Natale, ma erano riusciti soltanto ad aprire lo sportello e non la cassaforte. Una volta fatto ritorno nello stesso luogo, il giorno successivo alle 5, sono stati arrestati dalla polizia allertata dai titolari dell'esercizio commerciale dopo il primo tentato furto, e ora si trovano in carcere in attesa di giudizio.

Il laboratorio

A casa dei due arrestati a San Giovanni Gemini, nell'Agrigentino, i poliziotti hanno trovato un "laboratorio" con chiavi contraffatte e alcune micro-videocamere, molto probabilmente utilizzate per filmare l'inserimento dei codici di sicurezza delle casseforti da parte degli addetti ai prelievi per conto di un'agenzia di vigilanza.