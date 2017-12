Bari, denuncia via smartphone al sindaco per chi sporca la città

Telecamere nascoste contro la sporcizia e la maleducazione. E' l'iniziativa del sindaco di Bari Antonio Decaro che ha fatto installare in città diverse telecamere di videosorveglianza per cogliere in flagrante chi lascia rifiuti per le strade o non raccoglie gli escrementi del proprio animale domestico. E, grazie anche all’aiuto e alle segnalazioni degli abitanti del capoluogo pugliese, alcune di queste persone, che invece pensavano di non essere state viste, sono state multate.

La rubrica “Lo schifoso del giorno”

È il caso dell’uomo che il 20 novembre compare in un video, pubblicato dallo stesso Decaro su Facebook, mentre passeggia con il cane. Pur avendo il sacchetto in mano, una volta che l’animale ha fatto i suoi bisogni il soggetto in questione si guarda intorno e, vedendo che non c’è nessuno, se ne va senza raccoglierli. “Benvenuti alla rubrica: Lo schifoso del giorno”, esordisce il primo cittadino presentando il filmato.

“Maggioranza dei cittadini ha comportamento corretto”

Tuttavia, l’1 dicembre Decaro annuncia sul suo profilo che l’uomo è stato rintracciato e sanzionato: “L’abbiamo trovato e ora dovrà pagare 300 euro di multa. Sono certo che la prossima volta questo cittadino saprà cosa fare quando porterà a passeggio il proprio cane”.

“Io ritengo che il decoro urbano, l’igiene e la pulizia di una città siano sempre responsabilità dei sindaci - spiega Decaro a Sky TG24 - Però credo che quella responsabilità vada condivisa con i cittadini. Ho deciso di installare telecamere nascoste e ho chiesto aiuto ai cittadini che mi stanno dando una mano, a dimostrazione che la stragrande maggioranza di loro ha un comportamento corretto”. E nella rubrica “Lo schifoso del giorno” è finito anche un uomo che, il 24 dicembre, ha lasciato un frigorifero abbandonato in pieno centro a Bari, conquistando l'appellativo di "schifoso dell'anno": “I cittadini mi hanno mandato le immagini - dice il sindaco - Anche lui è stato multato”.