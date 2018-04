Earth Day: Pokémon Go premia giocatori che raccolgono rifiuti

Una buona azione in cambio di un bonus: è quanto ha promesso Niantic ai giocatori di Pokémon Go per celebrare l'Earth Day, la giornata dedicata alla salvaguardia del pianeta che ricorre ogni 22 aprile. Chi si offrirà di collaborare con alcune Ong nella raccolta dei rifiuti sparsi in strade e spiagge, potrà avvalersi di alcuni premi all'interno del gioco.

Come funziona la sfida del 22 aprile

Secondo quanto annunciato dalla società, durante l'Earth Day gli allenatori riceveranno un avatar speciale e potranno collaborare fra di loro "per partecipare alle raccolte di rifiuti in giro per il mondo", con la possibilità "di sbloccare premi specifici all'interno del gioco" che saranno elargiti a tutti i giocatori del mondo. "Se 1.500 allenatori parteciperanno agli eventi ci sarà un moltiplicatore per due di polvere di stella per i pokémon di tipo erba, terra e acqua della durata di 48 ore. Se oltre 3mila allenatori prenderanno parte alle pulizie", il moltiplicatore sarà per tre. "Per assicurarci che i nostri sforzi per ripristinare la salute degli oceani del mondo non finiscano nel Giorno della Terra - ha aggiunto la compagnia - Niantic e The Pokémon Company daranno un contributo finanziario a Mission Blue, un'organizzazione dedicata alla protezione degli oceani".

Dove partecipare

Per approfittare dell'iniziativa di Niantic è possibile consultare la lista completa degli eventi convenzionati nel mondo: sono in tutto 37, suddivisi in 12 Paesi. In Italia saranno due le alternative a disposizione: le "Pulizie di primavera della Gaiola", a Napoli, oppure a "Surfrider EU" a Curinga, in provincia di Catanzaro. "L'Earth Day è un incredibile movimento e un'opportunità per fare squadra con amici e vicini e concentrarci per rendere il mondo e le nostre comunità sane e sostenibili", ha dichiarato il Ceo di Niantic John Hanke in una nota.